Ein Mann hat Sean „Diddy“ Combs in einer neuen Klage gegen den in Ungnade gefallenen Rapper beschuldigt, ihn unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Der Kläger, Joseph Manzaro, behauptet, Combs habe ihn im April 2015 in Miami zu nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen gezwungen. Manzaro behauptet, er sei „unter Drogen gesetzt und gegen seinen Willen“ zum Haus von Gloria Estefan in Miami gebracht worden, wo Combs eine Geburtstagsparty für seinen Sohn Christian „King“ Combs veranstaltete. Manzaro gab an, dass Estefan ihn in einem „sich verschlechternden Zustand“ sah und einen Krankenwagen anforderte, bevor ihr Ehemann Emilio sie angeblich davon abhielt, dies zu tun. Der Kläger behauptet, dass er dann für einen seiner berüchtigten „Freak-Offs“ zusammen mit dem ehemaligen Pornostar Adria English durch einen unterirdischen Tunnel zu Combs' Villa gebracht wurde. Das Anwaltsteam des in Ungnade gefallenen Rappers hat eine Erklärung veröffentlicht, in der Manzaros Anschuldigungen gegen Combs vehement bestritten werden. „Diese Klage zeigt, wie weit die Kläger gehen, um Schlagzeilen zu machen, nur um einen Zahltag zu bekommen; keine vernünftige Person, die diese Klage liest, könnte diese Geschichte glauben. Mr. Combs freut sich auf seinen Tag vor Gericht, an dem diese Lügen - und die perversen Motive derjenigen, die sie verbreitet haben - aufgedeckt werden“, sagte Combs' Anwaltsteam in einer Antwort auf die neuen Anschuldigungen. Nachdem er das Bewusstsein teilweise wiedererlangt hatte, behauptet Manzaro, dass er halbnackt und mit einem Sexspielzeug im Gesicht durch mehrere Räume geführt wurde, wo er Beyoncé und ihren Ehemann Jay-Z erkannte. In der Klage wird behauptet, Beyoncé habe Manzaros Anwesenheit in Frage gestellt und gefragt, warum ein „halbnackter Mann“ mit einer „Maske“ vor ihr stehe und einen verwirrten Gesichtsausdruck trage. In der Klage wird auch behauptet, dass Manzaro den NBA-Spieler LeBron James auf der Party sah und angeblich sagte: „Ihr solltet etwas dagegen tun“, als er seinen Zustand sah. Der Kläger gab außerdem an, dass er, nachdem er zu sexuellen Handlungen gezwungen wurde, „brutal verprügelt“ und „zum Sterben zurückgelassen“ wurde. Sowohl Gloria und Emilio Estefan als auch Jay-Z, der behauptet, zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in Miami gewesen zu sein, haben die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Combs soll im Mai wegen Verschwörung zur Erpressung, Sexhandel und Transport zur Prostitution vor Gericht stehen. Er plädiert in allen Anklagepunkten auf „nicht schuldig“.