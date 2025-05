Sean 'Diddy' Combs sieht sich mit einer neuen Klage konfrontiert, in der er der sexuellen Nötigung im Juli 2001 beschuldigt wird, was zu seinen zunehmenden rechtlichen Problemen inmitten eines laufenden Prozesses wegen Sexhandels beiträgt. In der Klage, die von einer Frau namens Jane Doe vor dem New York County Supreme Court eingereicht wurde, wird behauptet, Combs habe sie in seiner Wohnung in New York vergewaltigt. Die Frau behauptet, sie habe zwei frühere Begegnungen mit Combs gehabt, darunter eine, bei der er versucht habe, sie zu küssen, woraufhin sie sich körperlich zurückgezogen habe. Sie sagte, sie und eine Freundin hätten Combs später in einem Aufnahmestudio getroffen und seien in einen Tourbus gestiegen, wo sie „geöffnete Kondomverpackungen, benutzte Kondome und Frauenunterwäsche“ gesehen hätten. Als sie im Bowery Ballroom ankamen, behauptete sie, dass sie in einen privaten Bereich gebracht wurden, wo sie Getränke erhielten, die ihnen ein „komisches Gefühl“ gaben. Die Frau, ihre Freundin und Combs gingen dann in seine New Yorker Wohnung. Sie behauptet, Combs habe sie in sein Schlafzimmer gebracht, sie gewürgt und trotz ihres Widerstands vergewaltigt. Während des Vorfalls soll Combs gesagt haben: „Ich werde das Leben aus dir heraussaugen“. Nach Angaben der Frau rannte sie danach zu einem wartenden Geländewagen und nahm nie wieder Kontakt zu ihm auf. Sie behauptet, der Übergriff habe ein dauerhaftes Trauma verursacht und sie „zurückgezogen“ werden lassen, so dass sie ein Jahr später eine Therapie begann. Sie klagt auf Schadenersatz und fordert ein Schwurgerichtsverfahren.