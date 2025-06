Die Ex-Freundin von Sean 'Diddy' Combs hat ausgesagt, dass sie ihn angefleht hat, sie nicht länger zu sexuellen Handlungen mit männlichen Begleitern zu zwingen. Die als Jane identifizierte Zeugin, die von 2021 bis 2024 mit Combs zusammen war, behauptete, sie habe jahrelang erzwungenen Sex mit mehreren Begleitern ertragen müssen. Sie sagte, sie sei fast Ohnmacht gefallen, als sie von Cassie Venturas Klage aus dem Jahr 2023 erfuhr, in der Combs des Menschenhandels, der sexuellen Nötigung und der körperlichen Misshandlung beschuldigt wurde. Jane sagte dem Gericht, sie habe das Gefühl, „als würde ich mein eigenes sexuelles Trauma lesen“, als sie die Anschuldigungen in Venturas Klage las. Bei einem gewalttätigen Vorfall soll Combs Jane während eines Streits gewürgt, geschlagen, getreten und an den Haaren gezogen haben. Jane beschuldigte Combs, sie während eines Urlaubs in Utah betrogen zu haben, und nannte ihn einen Pädophilen, bevor der Streit in körperliche Gewalt eskalierte. „Er nahm mich in den Würgegriff. Ich konnte nicht mehr atmen und war auf den Zehenspitzen“, sagte Jane über den angeblichen Angriff aus. Nach dem Angriff soll Combs Jane gezwungen haben, Ecstasy zu nehmen und sexuelle Handlungen mit einem männlichen Begleiter namens Anton vorzunehmen. Jane war mit Combs in Miami, als Überwachungsaufnahmen von ihm, wie er Ventura in einem Hotel angreift, veröffentlicht wurden. Sie sagte, die Familie habe „eine Art aufrichtige Entschuldigung“ ausgearbeitet, nachdem sie das verstörende Überwachungsvideo des Hotels gemeinsam angesehen hatte. Während eines weiteren heftigen Streits zwischen den beiden soll Combs gedroht haben, Sexvideos von Jane mit dem Vater ihres Kindes zu teilen. „Wohlgemerkt, diese Bänder zeigen mich unter Drogeneinfluss und wie ich Dinge tue, die er von mir verlangt“, schrieb Jane in einer SMS an Combs' Assistentin über die angebliche Drohung. Trotz allem sagte Jane den Staatsanwälten: „Ich bete einfach für seine weitere Heilung und ich bete für Frieden für ihn.“ Jane sagte auch aus, dass Combs immer noch ihre Miete und ihren Rechtsbeistand bezahlt, aber sie sagte, sie habe nicht vor, ihn zu verklagen.