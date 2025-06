Sean Combs' Ex-Freundin, die als „Jane“ identifiziert wurde, sagte über einen Trip nach Las Vegas im Jahr 2024 mit einem anderen Rapper aus, was Combs' Anwaltsteam als Beweis für einen einvernehmlichen „Swinger-Lifestyle“ anführte. Jane, die von 2021 bis 2024 mit Combs zusammen war, sagte, dass sie den Trip während einer Pause in ihrer Beziehung unternahm, nachdem sie ihn mit ihrem Trauma konfrontiert hatte. Sie gab zu, dass sie überrascht war, als ein männlicher Begleiter, der zuvor an drogengetränkten Dreiern mit Combs beteiligt war, auf der Party erschien. Sie enthüllte, dass der ungenannte Rapper, den sie als „Ikone“ und engen Freund von Diddy bezeichnete, mit ihr flirtete und sie sich während des Abends kurz entblößte. Combs' Anwalt argumentierte, dass die Anwesenheit des Begleiters und Janes Verhalten zeigten, dass sie sich freiwillig auf nicht-traditionellen Sex eingelassen habe und nicht auf Menschenhandel. Jane entgegnete, sie habe sich emotional manipuliert und zu wiederholten „Ausrastern“ gedrängt gefühlt, in der Hoffnung auf eine tiefere Verbindung mit Combs. Die Staatsanwaltschaft behauptet, sie sei mit falschen Versprechungen von Intimität manipuliert worden. Jane behauptete auch, Combs habe sie angegriffen und sie gezwungen, ihre Verletzungen vor dem Sex mit einer Begleitperson zu verbergen. Die Verteidigung behauptete, dass ihre Behauptungen durch Eifersucht motiviert waren, und verwies auf üppige Geschenke, finanzielle Unterstützung und zärtliche Nachrichten. Combs hat auf „nicht schuldig“ plädiert und könnte im Falle einer Verurteilung mit lebenslanger Haft rechnen. Sein Team argumentiert, dass er zwar einen Fehler gemacht hat, aber kein Krimineller ist und seine Anklägerinnen mündige Erwachsene waren.