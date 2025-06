Der Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs wegen Sexualverbrechen nähert sich seinem Ende. Die Staatsanwälte haben mehrere Anschuldigungen zurückgezogen, die Hauptvorwürfe bleiben jedoch bestehen. In einem Schreiben an den Richter erklärten die US-Anwälte, dass sie die Vorwürfe der versuchten Entführung in New York und Kalifornien, der versuchten Brandstiftung in Kalifornien und der Beihilfe zum Sexhandel fallen lassen. Mit diesem Schritt sollen die Anweisungen für die Geschworenen vor Beginn der Beratungen vereinfacht werden. Die zurückgezogenen Vorwürfe bedeuten jedoch nicht, dass die Bundesanklagen fallen gelassen wurden. Combs, der im September 2024 in New York verhaftet wurde, sieht sich mit fünf Anklagen konfrontiert, darunter Schutzgelderpressung, Sexhandel und Beförderung zur Ausübung der Prostitution. Er hat auf nicht schuldig plädiert. Die Ermittler werfen dem mit einem Grammy ausgezeichneten Rapper vor, sein Geschäftsimperium in ein kriminelles Unternehmen verwandelt zu haben, das Entführung, Gewalt, Brandstiftung, Sexhandel und Zwangsarbeit beinhaltet. Combs' Wohnungen in Los Angeles und Miami wurden im März 2024 durchsucht. Eine überarbeitete Anklageschrift, die am 3. April eingereicht wurde, fügte zwei Anklagen hinzu: Sexhandel und Transport zur Prostitution. Nach mehr als einem Monat Zeugenaussagen legte die Staatsanwaltschaft am 24. Juni ihr Plädoyer ab, wobei sie grafische Beweise von Combs' angeblichen Sexpartys vorlegte. Die Verteidigung zog sich schnell zurück, rief keine Zeugen auf und Combs lehnte es ab, auszusagen. Die Geschworenen werden nach den Schlussplädoyers mit den Beratungen beginnen.