Der ehemalige Stylist von Sean 'Diddy' Combs, Deonte Nash, hat ausgesagt, dass der Musikmogul seine Ex-Freundin Cassie Ventura einst so heftig geschlagen hat, dass sie an der Stirn genäht werden musste. Nash, der sowohl mit Combs als auch mit Ventura eng zusammenarbeitete, sagte aus, er sei Zeuge mehrerer Misshandlungen gewesen. Er behauptete auch, Combs habe damit gedroht, explizite Videos von Ventura zu veröffentlichen, die von drogengetränkten Begegnungen mit männlichen Sexarbeitern stammen. Die Aussage kam, als Ventura ihr drittes Kind mit ihrem Ehemann Alex Fine zur Welt brachte. Combs, 55, hat auf „nicht schuldig“ plädiert, was die Anklagepunkte Schutzgelderpressung und Sexhandel betrifft. Nash beschrieb einen Vorfall, bei dem Combs angeblich in Venturas Wohnung in L.A. eindrang, sie an den Haaren zerrte und sie schlug, bis sie mit dem Kopf auf ein Bettgestell aufschlug. Nash und eine Assistentin, „Mia“, versuchten, einzugreifen. Ventura wurde später mit Stichen gesehen, sagte Nash. Er sagte auch aus, dass Ventura ihm sagte, sie wolle nicht an den von Combs organisierten Sexpartys teilnehmen. Er bestand auch darauf, dass Ventura während des Kreuzverhörs mit ihrem Ehenamen, Mrs. Fine, angesprochen wurde. Weitere Zeugen waren ein Polizeibeamter und ein Brandermittler der Feuerwehr, die über den Brandanschlag auf das Auto des Rappers Kid Cudi im Jahr 2012 sprachen. Der Brandermittler sagte aus, dass die Beweise für den Vorfall ohne seine Zustimmung vernichtet wurden. Als die Staatsanwaltschaft fragte, ob dies ungewöhnlich sei, beantragte Combs' Anwaltsteam einen Fehlprozess. Dieser Antrag wurde abgelehnt, aber der Richter wies die Geschworenen an, diese Art der Befragung nicht zu beachten. Es wird erwartet, dass Nash seine Aussage fortsetzt, gefolgt von der ehemaligen Assistentin „Mia“, die in den nächsten zwei Tagen aussagen wird.