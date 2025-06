Der Richter im Prozess gegen Sean 'Diddy' Combs wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität warnte ihn, dass er aus dem Gerichtssaal entfernt werden könnte, nachdem er den Geschworenen während der Zeugenaussage zugenickt hatte. Richter Arun Subramanian sagte, er habe gesehen, wie Combs während des Kreuzverhörs von Bryana Bongolan, einer ehemaligen Freundin seiner Ex-Freundin Cassie Ventura, „heftig genickt“ habe. Der Richter warnte die Anwälte von Combs, dass jede weitere Interaktion mit den Geschworenen zu seinem Ausschluss führen könnte. Sie versicherten dem Gericht, dass dies nicht mehr vorkommen würde. Eine Frau, die unter dem Pseudonym „Jane“ aussagte, beschrieb daraufhin ihre Beziehung zu Combs, den sie 2020 kennengelernt und in den sie sich schnell „Hals über Kopf“ verliebt hatte. Sie behauptete, Combs habe sie unter Drogeneinfluss zu „verrückten“ Sexsessions mit anderen Männern gezwungen. Jane behauptete, dass Combs während einer Sitzung gesagt habe: „Ich kann diese Fantasie Wirklichkeit werden lassen“. Jane sagte, dass Combs ihr während des Sexes Drogen verabreicht habe, die ihr ein „entspanntes, euphorisches und sexuelles Gefühl“ gegeben hätten, aber sie habe nur zweimal Drogen genommen, bevor sie ihn kennengelernt habe. Ende 2021 sagte Jane, sie habe Combs sowohl schriftlich als auch mündlich mitgeteilt, dass sie keinen Sex mehr mit anderen Männern haben wolle. Jane sagte aus, dass sie sich verpflichtet fühlte, dem nachzukommen, weil Combs Aspekte ihres Lebens kontrollierte, wie zum Beispiel die Zahlung ihrer Miete. Es wird erwartet, dass sie weiterhin aussagen wird. Sie gab an, dass die „Hotelnächte“ nach einem bestimmten Muster abliefen, mit rotem Licht, mit Babyöl bedeckten Laken und Combs als Regisseur der sexuellen Handlungen, die mehr als 24 Stunden dauern konnten. Janes Bericht spiegelt frühere Aussagen von Ventura wider, die jahrelangen Missbrauch und erzwungene Teilnahme an Freak-Offs während ihrer Beziehung mit Combs (2007-2018) behauptete. Combs' Anwälte haben die Begegnungen als einvernehmlich beschrieben. Er wurde 2024 verhaftet und muss sich nun unter anderem wegen Sexhandels, Verschwörung zur Prostitution und prostitutionsbezogener Delikte verantworten.