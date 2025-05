Cassie Ventura hat am dritten Tag des Prozesses gegen Sean 'Diddy' Combs wegen Sexualverbrechen ausgesagt, dass er sie 2018 kurz nach ihrer Trennung vergewaltigt hat. Sie sagte, er habe sie in ihrem Haus angegriffen und beschrieb seine „schwarzen Augen“, ein Begriff, den sie für seine Gewaltausbrüche verwendete. Die Sängerin sagte, sie habe sich gefangen gefühlt, weil Combs Zugang zu Waffen hatte und sie zuvor bedroht hatte. Sie fügte hinzu, dass seine Drohungen auch nach dem Ende ihrer Beziehung weitergingen. Ventura sagte, dass sie 2023 über einen Anwalt ein Buch an Combs schickte, in dem sie den Missbrauch detailliert beschrieb und ihm mitteilte, dass er die Rechte daran für 30 Millionen Dollar kaufen könne. Im November 2023 reichte sie eine Klage gegen ihn ein, nachdem ihr Angebot „nicht ernst genommen wurde“, woraufhin Combs sich für 20 Millionen Dollar einigte. Sie beschrieb detailliert den jahrelangen angeblichen Missbrauch, einschließlich körperlicher Übergriffe, Nötigung zu sexuellen Handlungen mit anderen, die als „Freak Offs“ bezeichnet wurden, und Erpressung mit expliziten Videos. Den Geschworenen wurden Fotos von ihren blauen Augen, einer geschwollenen Lippe, einer klaffenden Wunde auf der Stirn und anderen blauen Flecken sowie Standbilder aus „Freak-Off“-Videos gezeigt. Während ihrer Aussage erinnerte sie sich auch an einen früheren Vorfall im Jahr 2011, als Combs angeblich drohte, das Auto des Rappers Kid Cudi in die Luft zu jagen, nachdem er herausgefunden hatte, dass die beiden eine Beziehung führten. Ventura wurde emotional, als sie über ihre Reha- und Traumatherapie im Jahr 2023 aussagte. Sie erklärte, dass ihr Ehemann Alex Fine, Combs' ehemaliger Trainer, ihr bei ihren Selbstmordgedanken half. Combs ist wegen sexuellen Menschenhandels, Nötigung und Erpressung angeklagt. Diese Anklagen stehen im Zusammenhang mit angeblichem Missbrauch, der über zwei Jahrzehnte hinweg stattgefunden hat. Combs hat alle Vorwürfe bestritten. Das Kreuzverhör von Ventura soll als nächstes beginnen.