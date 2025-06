Das Anwaltsteam von Sean 'Diddy' Combs hat seinen Fall nach nur 25 Minuten ruhen lassen und beschlossen, keine Zeugen in seinem Bundesprozess wegen Sexhandels und Erpressung aufzurufen. Der Hauptverteidiger Marc Agnifilo rechnete ursprünglich mit einer zweiwöchigen Verteidigung, verließ sich aber stattdessen auf das Kreuzverhör von Zeugen der Anklage und die Vorlage von Beweismitteln, ohne neue Aussagen zu machen. Der 55-jährige Combs hat auf nicht schuldig plädiert, was die fünf Anklagepunkte betrifft, darunter Verschwörung zum organisierten Verbrechen und Sexhandel. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine mögliche lebenslange Haftstrafe. Der Richter bestätigte, dass Combs sich entschieden hat, nicht auszusagen. Die Beratungen der Geschworenen sollen vor dem 4. Juli beginnen. Während des Prozesses wirkte Combs zuversichtlich und lächelte sogar mit seinem Team während des Kreuzverhörs eines Agenten des Heimatschutzes. Sein Team nutzte das Kreuzverhör, um Zeugen in Frage zu stellen und auf Ungereimtheiten hinzuweisen, einschließlich des zeitlichen Ablaufs des angeblichen Balkonvorfalls von Bryana Bongolan. Sie argumentierten, dass Diddys Anklägerinnen, darunter seine Ex-Freundin Cassie Ventura und eine als „Jane“ bezeichnete Frau, keine Opfer, sondern erwachsene Menschen seien, die unabhängige Entscheidungen getroffen hätten. Die Verteidigung behauptete auch, dass einige Zeugen durch persönliche oder berufliche Vorteile motiviert waren und stellte ihre fortgesetzte Beziehung zu Combs nach dem angeblichen Missbrauch in Frage. Combs' Team räumte sein kontrollierendes Verhalten und mindestens eine Gewalttat ein, betonte aber, dass er nicht wegen häuslicher Gewalt angeklagt sei.