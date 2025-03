Die US-Staatsanwaltschaft hat ihre Anklage gegen Sean 'Diddy' Combs erweitert und vor seinem Strafprozess im Mai neue Vorwürfe der Zwangsarbeit erhoben. In einer neuen Anklageschrift, die von der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde, wird Combs beschuldigt, Mitarbeiter zu langen Arbeitszeiten unter unmenschlichen Bedingungen gezwungen zu haben. Die Staatsanwaltschaft behauptet, er habe physische, psychische, finanzielle und rufschädigende Mittel eingesetzt oder damit gedroht, um die Kontrolle zu behalten. Einer ehemaligen Mitarbeiterin soll er ähnliche Taktiken aufgedrängt haben, um sie zu sexuellen Handlungen mit Combs zu zwingen. Diese Anklagen kommen zu den bereits gegen Combs erhobenen Vorwürfen der illegale Geschäfte und des Sexhandels hinzu. Die Staatsanwaltschaft behauptet, er habe sein Geschäftsimperium in ein kriminelles Unternehmen verwandelt, das mit Entführung, Brandstiftung, körperlicher Gewalt, Sexhandel und Zwangsarbeit in Verbindung steht. Combs, der auf nicht schuldig plädiert hat, bleibt im Gefängnis, nachdem mehrere Anträge auf Kaution abgelehnt wurden. „Mr. Combs hat es schon einmal gesagt und wird es wieder sagen: Er bestreitet vehement die Anschuldigungen der SDNY. (Combs) freut sich auf seinen Tag vor Gericht, an dem klar werden wird, dass er nie jemanden gegen seinen Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen hat“, sagte Marc Agnifilo Der Gründer von Bad Boy Records steht unter intensiver rechtlicher Beobachtung, seit seine Ex-Freundin Cassie Ventura im November 2023 eine Klage wegen Körperverletzung gegen ihn eingereicht hat. Obwohl dieser Fall schnell beigelegt wurde, ist Combs nun mit zahlreichen Klagen wegen sexueller Übergriffe konfrontiert, von denen einige bis in die 1990er Jahre zurückreichen. Trotz seiner juristischen Probleme unterstützen ihn mehrere ehemalige Angestellte weiterhin, wobei sein Anwaltsteam argumentiert, dass sie seine Führungsqualitäten und seinen geschäftlichen Erfolg bezeugen können. Combs' Prozess wegen Sexhandels und Erpressung soll am 5. Mai beginnen.