Sean „Diddy“ Combs wird am 3. Oktober verurteilt, nachdem er wegen des Transports von Personen zur Prostitution verurteilt worden war. Der Termin für die Verurteilung wurde bestätigt, nachdem Combs' Anwaltsteam trotz anfänglicher Einwände während einer geplanten Gerichtsanhörung dem Termin im Oktober zugestimmt hatte. Combs bleibt im Metropolitan Detention Center in Brooklyn inhaftiert. Die seit seiner ursprünglichen Verhaftung verbrachte Zeit wird auf seine endgültige Strafe angerechnet. Die Verteidiger fordern das Minimum von 21-27 Monaten. Die Staatsanwälte sagen, dass die Richtlinien 51-63 Monate vorsehen, und werden möglicherweise mehr Zeit beantragen. Während des Prozesses sagten Cassie Ventura und eine weitere Frau namens „Jane“ aus, dass Combs sie in Hotels in verschiedenen Städten zum Sex mit männlichen Begleitern gezwungen habe. Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass Combs' Team ein kriminelles Unternehmen leitete, das die Übergriffe ermöglichte und bei der Beschaffung von Drogen, Begleitpersonal und Logistik half. Die Geschworenen wiesen die Anklage wegen organisierter Kriminalität zurück, befanden Combs jedoch für schuldig, für den Transport von Männern für Sex mit seinen Partnerinnen bezahlt zu haben.