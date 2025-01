Die Grammy-Verleihung 2025 wird trotz der verheerenden Brände in Los Angeles wie geplant in der Crypto.com Arena stattfinden. Dies gab der CEO der Recording Academy, Harvey Mason Jr., in einer Erklärung an die besorgten Mitglieder der Academy bekannt. „In enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden, um die öffentliche Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Region zu gewährleisten, werden die 67. GRAMMY Awards am 2. Februar wie geplant auf CBS übertragen“, so Mason Jr. Die diesjährige Grammy-Verleihung wird auch Mittel zur Unterstützung von Hilfsmaßnahmen für Wildtiere sammeln und die Ersthelfer ehren, die „ihr Leben riskieren, um das unsere zu schützen“. Die Waldbrände haben Los Angeles verwüstet, bisher 24 Menschen getötet und Tausende von Häusern zerstört. Die Warner Music Group, die Universal Music Group und andere haben ihre Partys und Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Grammys abgesagt, um diese Ressourcen zu nutzen, „um den von den Waldbränden Betroffenen zu helfen.“