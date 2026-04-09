Kanye West zählt zu den einflussreichsten Künstlern seiner Generation. Doch im Laufe der Jahre verlagerte sich der Fokus oft von seiner Musik auf sein Verhalten, wodurch er in den Mittelpunkt einiger der meistdiskutierten Kontroversen der letzten Jahre geriet. Einer seiner ersten viralen Momente ereignete sich 2009, als er Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards auf der Bühne unterbrach. Er riss der damals 19-Jährigen das Mikrofon aus der Hand und sagte, Beyoncé hätte den Preis für das beste Video einer Künstlerin gewinnen sollen. „Taylor, ich freue mich wirklich für dich und lasse dich auch ausreden“, fügte er hinzu, „aber Beyoncé hatte eines der besten Videos aller Zeiten.“ Jahre später sorgte er während des NBC-Spendenmarathons „A Concert for Hurricane Relief“ für Hurrikan Katrina erneut für Empörung. Neben dem Schauspieler und Komiker Mike Myers stehend, erklärte er, der damalige Präsident George Bush kümmere sich nicht um Schwarze. 2016 sah sich West erneut heftiger Kritik ausgesetzt, nachdem er in einem Social-Media-Post geschrieben hatte: „BILL COSBY UNSCHULDIG!!!!!!!!!!!“. Die Aussage rief umgehend Kritik von Fans, Prominenten und Kommentatoren hervor, insbesondere da sie zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, als über 50 Frauen Bill Cosby der Verabreichung von Drogen und des sexuellen Missbrauchs beschuldigten. In einem Interview mit TMZ im Jahr 2018 sagte der Rapper: „Wenn man von 400 Jahren Sklaverei hört … 400 Jahre? Das klingt nach einer Wahl.“ Dieser Kommentar löste weitreichende Empörung und Debatten aus und führte sogar dazu, dass der Hashtag #IfSlaveryWasAChoice schnell zum Trend wurde, da Nutzer die Bemerkung verspotteten und kritisierten. Die Kontroverse eskalierte 2022 erneut. Auf der Pariser Fashion Week trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift „White Lives Matter“ und bezeichnete dies später in einem Interview mit Fox News als „witzig“ und „das Naheliegendste“. Etwa zur gleichen Zeit veröffentlichte er antisemitische Nachrichten im Internet, unter anderem die Ankündigung, er würde „alle Juden töten“. Diese Beiträge führten zu seiner Sperrung auf großen Plattformen wie Twitter (jetzt X) und Instagram. Twitter entfernte den betreffenden Tweet wegen Verstoßes gegen die Richtlinien zu Hassrede. Zuletzt sorgte er 2026 erneut für Schlagzeilen, nachdem ihm die Einreise nach Großbritannien vor einem geplanten Auftritt beim Wireless Festival verweigert wurde. Laut BBC erklärten die Behörden, seine Anwesenheit sei „nicht förderlich für das öffentliche Wohl“.