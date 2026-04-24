Man könnte leicht annehmen, dass die Absage vieler Tourneen bekannter Musiker auf Krankheit oder organisatorische Gründe zurückzuführen ist, doch manchmal sind die Gründe weitaus ungewöhnlicher und unerwarteter. 2015 wurde ein Konzert von Maroon 5 in Shanghai abgesagt, nachdem ein Bandmitglied dem Dalai Lama eine Geburtstagsnachricht geschickt hatte. Dies erregte schnell die Aufmerksamkeit der chinesischen Behörden, die den religiösen Führer als umstrittene Persönlichkeit betrachten. Die Band gab nie eine klare Erklärung ab, sondern lediglich eine vage Mitteilung, dass das Konzert abgesagt sei. Berichten zufolge soll politischer Druck hinter den Kulissen die Absage verursacht haben. Die Rolling Stones gerieten 2006 in Schwierigkeiten, als sich Gitarrist Keith Richards bei einem Sturz auf Fidschi eine Kopfverletzung zuzog, was die Band zwang, ihre Europatournee zu verschieben. Richards wies später Gerüchte zurück, er sei auf Palmen geklettert, um Kokosnüsse zu sammeln, und stellte klar, dass es sich um einen einfachen Unfall gehandelt habe, bei dem er ausgerutscht und mit dem Kopf aufgeschlagen sei. Auch Neil Young sagte 1997 eine Europatournee ab, nachdem er sich beim Zubereiten eines Schinkenbrots in den Finger geschnitten hatte. Die Verletzung beeinträchtigte sein Gitarrenspiel erheblich, weshalb er die restlichen Konzerte absagte und seinen Fans scherzhaft mitteilte, er werde sich von nun an „nur noch von Makkaroni mit Käse ernähren“. 2015 sagte Iggy Azalea eine geplante US-Tournee ab, einfach weil sie keine Lust mehr hatte, ihre eigenen Songs zu spielen. In einem Statement erklärte sie ihren Fans, sie fühle sich ausgebrannt und sei nicht mehr inspiriert, immer dasselbe Material zu performen. Sie erklärte, die Tournee hätte ihre Kreativität gehemmt, auch wenn dies bedeutet hätte, treue Fans zu enttäuschen, die bereits Tickets gekauft hatten.