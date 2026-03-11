Im ersten Teil haben wir uns angeschaut, was aus einigen der größten Stars von „Cheers“ in den letzten Jahren geworden ist. Doch auch einige andere Darsteller feierten nach dem Ende der Kult-Sitcom 1993 große Erfolge und verließen die Bar, in der jeder jeden kannte. Kelsey Grammer, der als Psychiater Frasier Crane in die Serie einstieg, wurde zu einer der bekanntesten Fernsehfiguren. Er verkörperte die Rolle auch im äußerst erfolgreichen Spin-off „Frasier“, das elf Staffeln lang lief und ihm mehrere Emmy Awards einbrachte. Später wirkte Grammer in Filmen wie „X-Men: Der letzte Widerstand“ mit und arbeitete jahrzehntelang im Fernsehen. Auch Rhea Perlman, die die schlagfertige Kellnerin Carla Tortelli spielte, blieb ein bekanntes Gesicht auf dem Bildschirm. Sie spielte in Filmen wie „Matilda“, „Canadian Bacon“ und zuletzt in Greta Gerwigs „Barbie“ mit und setzte ihre Arbeit im Fernsehen und als Synchronsprecherin fort. John Ratzenberger, bekannt für seine Rolle als Postbote Cliff Clavin, feierte ein unerwartetes Comeback im Animationsbereich. Er wurde zu einer festen Größe in der Pixar-Filmreihe und wirkte in Hits wie „Toy Story“, „Cars“ und „Die Unglaublichen“ mit. Kirstie Alley, die 1987 als Rebecca Howe zur Serie „Cheers“ stieß, spielte später in der Sitcom „Veronica’s Closet“ mit und war in Filmen wie „Kuck mal, wer da spricht!“ zu sehen. Alley starb im Dezember 2022 im Alter von 71 Jahren an Darmkrebs. Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Serienfinale prägt das Vermächtnis von „Cheers“ und seiner Darsteller weiterhin Fernsehen und Film.