Es war die Bar, in der jeder jeden kannte – und elf Staffeln lang wurden die Darsteller von „Cheers“ selbst zu bekannten Gesichtern. Doch was wurde aus der Clique nach dem Ende der Serie 1993? George Wendt, der als Norm Peterson die Herzen der Zuschauer eroberte, blieb nach dem Serienende im Fernsehen und Theater aktiv. Er spielte die Hauptrolle in seiner eigenen Show, hatte Gastauftritte bei „Saturday Night Live“ und übernahm Filmrollen, unter anderem in „Spice World“. Wendt starb am 20. Mai 2025 – dem 32. Jahrestag des Serienfinales – im Alter von 76 Jahren. Ted Danson, der den Barbesitzer Sam Malone verkörperte, avancierte zu einem der verlässlichsten Hauptdarsteller im Fernsehen. Nach elf aufeinanderfolgenden Emmy-Nominierungen für „Cheers“ spielte er in Hits wie „Drei Männer und ein Baby“ mit und übernahm Hauptrollen in Serien wie „Becker“ und „The Good Place“. Shelley Long, die Emmy-Preisträgerin Diane Chambers, war später in „Modern Family“ zu sehen und spielte Carol Brady im „Brady Bunch“-Film. Sie führte außerdem die Hauptrolle in der Sitcom „Good Advice“ an und etablierte sich damit als eine der prägendsten Komikerinnen ihrer Zeit. Woody Harrelson hingegen machte aus seinem Einstieg als Barkeeper eine große Filmkarriere und erhielt Oscar-Nominierungen für „Larry Flynt – Die nackte Wahrheit“ und „Drei Billboards Outside Ebbing, Missouri“. Auch im Fernsehen feierte er mit „True Detective“ große Erfolge.