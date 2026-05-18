Bevor Krankenhausserien zum festen Bestandteil des Fernsehprogramms wurden, prägte „Emergency Room“ das Genre maßgeblich. Die erfolgreiche NBC-Serie feierte 1994 Premiere und lief unglaubliche 15 Staffeln lang. Viele ihrer Darsteller wurden dabei zu großen Hollywoodstars. George Clooney avancierte dank seiner Rolle als charmanter Dr. Doug Ross zu einem der größten Stars der Serie. Nach seinem Ausstieg aus „Emergency Room“ startete Clooney eine äußerst erfolgreiche Filmkarriere mit Filmen wie „Ocean’s Eleven“, „O Brother, Where Art Thou?“ und „Die Iden des März“. Privat heiratete er 2014 die internationale Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin. Das Paar bekam später Zwillinge, Alexander und Ella. Eriq La Salle, der den intensiven und talentierten Dr. Peter Benton spielte, blieb nach seiner Zeit bei „Emergency Room“ sowohl im Fernsehen als auch im Film aktiv. Fans erinnern sich vielleicht auch an ihn aus der Komödie „Der Prinz von Zamunda“ von 1988, in der er den unvergesslichen „Prince of Soul Glo“ verkörperte. In den letzten Jahren war La Salle in der Amazon-Prime-Dramaserie „On Call“ zu sehen. Anthony Edwards spielte Dr. Mark Greene, eine der emotionalen Stützen der Serie. Nach acht Staffeln verließ er die Serie, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, kehrte aber in einer Rückblende in der letzten Staffel kurz zurück. Während der COVID-19-Pandemie traf Edwards sogar die Schauspielerin Mare Winningham wieder, die zuvor einen Gastauftritt in „Emergency Room“ hatte. Die beiden heirateten 2021. Auch Noah Wyle blieb der Schauspielerei treu, nachdem er als Dr. John Carter das Publikum begeistert hatte. Jahrzehnte nach der Erstausstrahlung von „Emergency Room“ kehrte Wyle mit einer Hauptrolle in der von Kritikern gefeierten HBO-Dramaserie „The Pitt“ ins Krankenhausdrama zurück.