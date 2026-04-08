Es war chaotisch, laut und unglaublich authentisch, doch die Darsteller von „Malcolm mittendrin“ machten aus dieser Dysfunktionalität einen dauerhaften Erfolg. Jetzt, 20 Jahre nach dem Serienende 2006, steht die Familie Wilkerson wieder im Rampenlicht – mit einer Neuauflage, die die meisten der beliebten Schauspieler wieder vereint. Frankie Muniz, bekannt als der scharfsinnige und sarkastische Malcolm, hat eine der überraschendsten Karrierewendungen überhaupt erlebt. Obwohl er weiterhin in Serien wie „Criminal Minds“ und „Last Man Standing“ mitwirkte, verlagerte sich sein Fokus allmählich auf den Motorsport. Nach seiner Teilnahme an der Atlantic Championship 2008 intensivierte er sein Engagement im Rennsport und unterschrieb 2024 einen Vertrag als Vollzeitfahrer bei Reaume Brothers Racing für die NASCAR Craftsman Truck Series 2025. Trotz dieses Wechsels hat Muniz die Schauspielerei nicht aufgegeben und kehrt nun in seiner Paraderolle zurück. Bryan Cranston erlebte wohl die bemerkenswerteste Karriereentwicklung. Nach seiner Rolle als liebenswerter, etwas tollpatschiger Vater Hal erlangte er als Walter White in „Breaking Bad“ weltweite Bekanntheit und wurde mit mehreren Emmy Awards ausgezeichnet. Auch auf der Bühne feierte er große Erfolge, gewann zwei Tony Awards als Bester Hauptdarsteller und erhielt sogar eine Oscar-Nominierung für seine Darstellung von Dalton Trumbo in „Trumbo“. Jane Kaczmarek, die die beeindruckende Mutter Lois spielte, blieb nach dem Ende der Serie eine feste Größe im Fernsehen. Sie wirkte in einer Reihe beliebter Serien mit, darunter „This Is Us“, „Carol’s Second Act“ und „Mixed-ish“, und stellte so ihre Vielseitigkeit als Schauspielerin erneut unter Beweis. Von ihrer Rückkehr wird erwartet, dass sie dieselbe mitreißende Leistung abliefert, an die sich die Fans erinnern. Justin Berfield, der vor allem für seine Rolle als Malcolms älterer Bruder Reese bekannt ist, schlug einen anderen Weg ein, gab die Schauspielerei auf und wechselte hinter die Kamera. Er hat sich als Produzent eine erfolgreiche Karriere aufgebaut und 2022 an der Reality-Serie „Relative Famous: Ranch Rules“ mitgewirkt. Mittlerweile ist er Ehemann und Vater von zwei Kindern und seine Rückkehr auf den Bildschirm markiert einen seltenen Schauspielauftritt nach Jahren, in denen er sich auf sein Leben abseits der Kameras konzentriert hat.