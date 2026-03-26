Wenn man an Steven Tyler denkt, hat man wahrscheinlich die auffälligen Schals, die unverwechselbare Stimme und jahrzehntelangen Rockstar-Status als Frontmann von Aerosmith vor Augen. Doch hinter diesem Image verbirgt sich eine viel düsterere – und kompliziertere – Vergangenheit, als den meisten Fans bewusst ist. Auf dem Höhepunkt des Aerosmith-Erfolgs in den 70er- und 80er-Jahren war Tyler schwer drogenabhängig, was er offen zugibt. Er enthüllte einmal, Millionen für diesen Lebensstil ausgegeben zu haben, was ihn und die Band beinahe zerstörte und sie an den Rand des Abgrunds brachte, bevor sie 1986 ihr Comeback feierten. Es folgten mehrere Aufenthalte in Entzugskliniken – beginnend in den späten 80er-Jahren und zuletzt 2022 nach einem Rückfall aufgrund von Schmerzmitteln nach einer Halsoperation. Seinen eigenen Aussagen zufolge war die Sucht keine Phase, sondern ein Teufelskreis, der ihn jahrzehntelang verfolgte und aus dem er nur durch wiederholte Interventionen entkommen konnte. Und das Chaos blieb nicht nur hinter den Kulissen, sondern prägte sein öffentliches Image über Jahre hinweg. Unbeständige Auftritte, interne Spannungen in der Band und lange Pausen zwischen den Alben spiegelten die Instabilität jener Zeit wider. In den letzten Jahren sah sich Tyler zudem mit schwerwiegenden juristischen Auseinandersetzungen konfrontiert, darunter Klagen wegen angeblicher Beziehungen zu minderjährigen Mädchen in den 1970er-Jahren. In einem Fall geht es um Vorwürfe des Missbrauchs und der Manipulation während einer Beziehung, die Berichten zufolge begann, als das Mädchen 16 Jahre alt war. Es wird auch behauptet, Tyler sei zeitweise ihr Vormund gewesen, was im Nachhinein starke Kritik hervorgerufen hat, obwohl er jegliches Fehlverhalten stets bestritten hat.