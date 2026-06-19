In den 80er Jahren erlebte Hollywood mit Blockbustern einen wahren Boom. Das Publikum war begeistert von Abenteuerfilmen auf der großen Leinwand und familienfreundlichen Hits, die die Kinokassen dominierten. Hier sind die erfolgreichsten Filme der 80er Jahre… Einer der größten Hits des Jahrzehnts war „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“. Der 1989 erschienene dritte Teil der Reihe brachte Harrison Fords abenteuerlustigen Archäologen mit seinem Vater, Professor Henry Jones Sr., gespielt von Sean Connery, zusammen. Das Duo begeisterte das Publikum und trug dazu bei, dass der Film weltweit rund 474 Millionen Dollar einspielte und damit zum erfolgreichsten „Indiana Jones“-Film des Jahrzehnts wurde. Ein weiterer Kassenschlager war „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“. Der 1983 erschienene Film beendete die ursprüngliche „Star Wars“-Trilogie, als Luke Skywalker sich Darth Vader und dem Imperator stellte. Harrison Ford, Mark Hamill und Carrie Fisher kehrten zurück und trugen dazu bei, dass der Film bei seiner Erstveröffentlichung und mehreren erfolgreichen Wiederaufführungen weltweit 482 Millionen Dollar einspielte. „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“, erschienen 1980, gilt oft als eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten. Der Film vereinte die Besetzung des Originals und erweiterte das „Star Wars“-Universum auf dramatische Weise. Mehrere Wiederaufführungen trugen dazu bei, dass das weltweite Einspielergebnis auf rund 550 Millionen Dollar stieg, was ihn zum zweiterfolgreichsten Film der 1980er-Jahre machte. Der erfolgreichste Film des Jahrzehnts war „E.T. – Der Außerirdische“. Unter der Regie von Steven Spielberg und 1982 erschienen, erzählte der Film die Geschichte der Freundschaft zwischen einem Jungen und einem gestrandeten Außerirdischen, der versucht, seinen Weg nach Hause zu finden. Trotz eines Budgets von nur 10,5 Millionen Dollar wurde er zu einem globalen Phänomen und spielte weltweit etwa 797 Millionen Dollar ein.