Nichts geht über einen gemütlichen Freitagabend mit Popcorn und der Lieblings-Rom-Com. Romantische Komödien haben dem Publikum einige der unvergesslichsten Liebesgeschichten Hollywoods beschert, und einige wenige wurden sogar zu riesigen Kassenschlagern. Angeführt wird die Liste von „Pretty Woman“ aus dem Jahr 1990. Die beliebte Romantikkomödie machte Julia Roberts an der Seite von Richard Gere zum Hollywood-Superstar und spielte beeindruckende 178,4 Millionen Dollar an den US-Kinokassen ein. Wie Roberts' Figur im Film so treffend sagt: „Großer Fehler. Riesig.“ Dicht dahinter folgt „Hitch“ aus dem Jahr 2005, in dem Will Smith einen charmanten Dating-Experten spielt, dessen romantische Fähigkeiten auf die Probe gestellt werden, als er sich in eine Journalistin (Eva Mendes) verliebt. Der Film spielte 179,4 Millionen Dollar in den USA ein. Als Nächstes kommt „Was Frauen wollen“. Die Komödie von Nancy Meyers aus dem Jahr 2000 mit Mel Gibson in der Hauptrolle erzählt die Geschichte eines Werbefachmanns, der plötzlich die Gedanken von Frauen hören kann. Das Kinopublikum war von der einzigartigen Prämisse begeistert und trug dazu bei, dass der Film allein in den USA 182,8 Millionen Dollar einspielte. Doch keine romantische Komödie konnte „My Big Fat Greek Wedding“ je übertreffen. Der Überraschungshit aus dem Jahr 2002, basierend auf einem Ein-Frau-Stück der Autorin und Hauptdarstellerin Nia Vardalos, wurde zu einem kulturellen Phänomen. Produziert mit einem bescheidenen Budget von 5 Millionen Dollar von Tom Hanks und Rita Wilson, spielte der Film in den USA bemerkenswerte 241,4 Millionen Dollar ein. Mehr als zwei Jahrzehnte später gilt er immer noch als die erfolgreichste romantische Komödie aller Zeiten.