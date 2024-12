Bei den Nominierungen für die Golden Globes standen Filme wie Wicked und Anora im Mittelpunkt, aber einige große Stars und erwartete Projekte wurden nicht berücksichtigt. Hier ist ein genauerer Blick auf die überraschendsten Nominierungen vor der Verleihung am 5. Januar: Lady Gaga Gaga wurde für ihre Rolle als Harley Quinn in Joker: Folie à Deux, der mit schlechten Kritiken und enttäuschenden Einspielergebnissen scheiterte, nicht nominiert. Ihr Co-Star Joaquin Phoenix wurde ebenfalls nicht nominiert. Michael Keaton Trotz der Wiederaufnahme seiner ikonischen Rolle in Beetlejuice„ und einer karrierebestimmenden Leistung in dem Drama „Goodrich“ erhielt Keaton für keines der beiden Projekte eine Nominierung. Saoirse Ronan Trotz vieler Spekulationen über die irische Schauspielerin und zweier Nominierungen für ihre Rolle in „The Outrun“ und „Blitz“ erhielt Ronan keine Anerkennung für ihre hochgelobten Leistungen. Deadpool und Wolverine Der gemeinsame Film von Ryan Reynolds und Hugh Jackman war ein großer Erfolg an den Kinokassen, erhielt aber nur eine Nominierung für den Globe für die beste filmische Leistung und blieb damit hinter den zwei Nominierungen des Originalfilms zurück. Stanley Tucci Während Conclave sechs Nominierungen erhielt, darunter auch Nominierungen für Ralph Fiennes und Isabella Rossellini, schaffte es Tuccis herausragende Leistung nicht in die Endauswahl, obwohl er von den Kritikern gelobt wurde. Josh O'Connor & Mike Faist Obwohl ihr Co-Star Zendaya für ihre Rolle als Tashin in der von der Kritik gefeierten Tennis-Romanze „Challengers“ nominiert wurde, erhielten Josh O'Connor und Mike Faist keine Nominierung. June Squibb Die erfahrene Schauspielerin bezauberte das Publikum mit ihrer herzlichen Rolle in „Thelma“, doch in der hart umkämpften Kategorie „Beste Komödiendarstellerin“ blieb Squibb ohne Nominierung. Jonathan Bailey Obwohl „Wicked“ mit mehreren Nominierungen glänzte, wurde Baileys Rolle als Prinz Fiyero nicht nominiert, da größere Leistungen wie die von Denzel Washington in „Gladiator II“ das Rampenlicht einnahmen. Saturday Night Einst galt der Film von Jason Reitman wegen seines Blicks hinter die Kulissen der Entstehung von Saturday Night Live als Spitzenkandidat. Nach enttäuschenden Einspielergebnissen konnte er jedoch nicht mehr an Fahrt gewinnen und erhielt nur eine Nominierung für die Hauptrolle von Gabriel LaBelle. Blitz Trotz Steve McQueens Stammbaum und einer einzigartigen WWII-Perspektive blieb Blitz hinter den Erwartungen zurück und erhielt angesichts der lauwarmen Kritiken keine Globe-Auszeichnung.