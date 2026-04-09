Hip-Hop lebte schon immer vom Wettbewerb, doch manchmal schlägt diese Rivalität in etwas Persönliches um. Viele Auseinandersetzungen bleiben zwar im Protokoll, andere wachsen zu ausgewachsenen Fehden heran, die Karrieren prägen und ganze Ären definieren. Der Konflikt zwischen Tupac Shakur und Biggie Smalls zählt zu den legendärsten Hip-Hop-Fehden aller Zeiten. Einst Freunde, entfremdeten sich die beiden, nachdem Tupac 1994 angeschossen wurde und Biggie und dessen Umfeld öffentlich beschuldigte, den Anschlag in Auftrag gegeben zu haben. Es folgten Diss-Tracks, die Spannungen eskalierten, und die Situation wurde zu einem größeren Thema als nur Musik. 1996 wurde Tupac in Las Vegas getötet, und sechs Monate später wurde Biggie in Los Angeles ermordet. Damit wurde ihre Fehde zu einem prägenden Moment der Hip-Hop-Geschichte. Jahre später entbrannte eine andere Art von Rivalität zwischen Kendrick Lamar und Drake. Die beiden hatten bereits zu Beginn ihrer Karrieren zusammengearbeitet, doch nach Kendricks Part auf Big Seans Song „Control“, in dem er mehrere Rapper, darunter Drake, angriff, änderte sich alles. Es folgten Jahre subtiler Sticheleien, bevor die Fehde 2024 eskalierte und beide Künstler eine Reihe von Diss-Tracks veröffentlichten. Kendricks letzter Track, „Not Like Us“, galt weithin als der entscheidende Schlag und beendete einen der intensivsten lyrischen Wettkämpfe der jüngeren Vergangenheit. Dann wären da noch Cardi B und Nicki Minaj, deren Fehde über die Musik hinausging. Gerüchte über eine Kluft kursierten jahrelang, bevor sie 2018 bei einer Veranstaltung der New York Fashion Week eskalierte, als Cardi einen Schuh nach Nicki warf. Seitdem wird die Rivalität öffentlich ausgetragen, wobei beide Künstlerinnen sich in den sozialen Medien gegenseitig beleidigen und persönliche Probleme ins Rampenlicht rücken.