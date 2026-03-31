In den 1990er-Jahren erreichte Hollywood einen neuen Höhepunkt seines globalen Einflusses und produzierte Filme, die zu kulturellen Meilensteinen wurden. Gleichzeitig brachte die Filmindustrie eine Generation von Stars hervor, deren Einfluss bis heute spürbar ist. Laut ChatGPT zählen diese fünf zu den größten Hollywood-Ikonen des Jahrzehnts. Sandra Bullock vereinte Humor, Charme und Star-Appeal und dominierte damit sowohl romantische Komödien als auch Actionfilme. Hits wie „Speed“ und „Während du schliefst“ stellten ihre Vielseitigkeit unter Beweis und machten sie zu einem der beständigsten und erfolgreichsten Stars des Jahrzehnts. Leonardo DiCaprio etablierte sich in den 90er-Jahren als Teenie-Schwarm und ernstzunehmender Schauspieler zugleich. Von „Romeo + Julia“ bis „Titanic“ fesselten seine Darbietungen das Publikum weltweit. DiCaprio wurde zum Symbol jugendlicher Intensität und emotionaler Tiefe und prägte das Jahrzehnt mit einigen seiner unvergesslichsten Kinomomente. In den 90er-Jahren gelang Will Smith der Sprung vom Fernsehstar zur globalen Filmikone. Bekannt geworden durch „Der Prinz von Bel-Air“, avancierte er mit Hauptrollen in „Independence Day“ und „Men in Black“ zum Blockbuster-Star und etablierte sich als einer der größten Stars des Jahrzehnts. Julia Roberts prägte das Jahrzehnt mit ihrem strahlenden Charme und ihren unvergesslichen Darbietungen. Nach „Pretty Woman“ festigte sie ihren Status als „Amerikas Liebling“ mit Hits wie „Die Hochzeit meines besten Freundes“ und „Notting Hill“ im Jahr 1999. Tom Hanks, der die Riege der größten Stars des Jahrzehnts komplettierte, dominierte mit Kritikerlob und Kassenerfolgen. Mit herausragenden Rollen in „Forrest Gump“, „Philadelphia“ und „Der Soldat James Ryan“ machten ihn sein bodenständiger Charme und seine emotionale Bandbreite wohl zum beliebtesten Schauspieler der 1990er-Jahre.