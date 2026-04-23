Legendäre Künstler verlassen uns nie wirklich. Durch ihre Musik und das damit verbundene Geschäft wächst ihr Vermächtnis auch nach ihrem Tod weiter. Von klugen Finanzentscheidungen bis hin zu sorgfältig geführten Marken – dies sind die größten Künstlernachlässe aller Zeiten… David Bowie dachte voraus, lange bevor die meisten Künstler überhaupt daran dachten. Zum Zeitpunkt seines Todes war sein Nachlass bereits auf Langlebigkeit ausgerichtet, unter anderem dank der Bowie Bonds. Indem er zukünftige Tantiemen für 55 Millionen Dollar im Voraus verkaufte, erlangte er die Kontrolle über sein Werk zurück und legte den Grundstein für langfristigen Wert. 2022 gelang seinem Nachlass ein weiterer Meilenstein: Er verkaufte seinen gesamten Musikkatalog mit 26 Studioalben für geschätzte 250 Millionen Dollar an Warner Chappell Music. Auch heute noch ist sein Katalog ein bedeutendes Vermögen und generiert weiterhin beträchtliche Einnahmen. Elvis Presley machte aus Ruhm ein Imperium, das nie wirklich an Fahrt verlor. Jahrzehnte nach seinem Tod mit nur 42 Jahren bringt sein Nachlass noch immer jährlich zig Millionen ein. Dank stetiger Albumverkäufe, zahlreicher Filmauftritte und der anhaltenden Anziehungskraft seines Anwesens Graceland ist seine Präsenz in der Popkultur ungebrochen. John Lennon hingegen verkörpert ein anderes Vermächtnis, geprägt von sorgsamer Verwaltung ebenso wie von kulturellem Einfluss. Auf der soliden Grundlage der überwältigenden weltweiten Verkaufszahlen der Beatles wuchs sein Nachlass durch Musikrechte und kluge Investitionen kontinuierlich. Unter der Leitung seiner Frau Yoko Ono entwickelte er sich zu einem stabilen, diversifizierten Unternehmen, das noch immer jährlich über 12 Millionen Dollar erwirtschaftet. An der Spitze der Liste steht der King of Pop, Michael Jackson, der bis heute unerreicht ist. Obwohl er zum Zeitpunkt seines Todes für bankrott erklärt wurde, entwickelte sich sein Nachlass zu einem wahren Wirtschaftsimperium. Große Plattenverträge, wertvolle Verlagsrechte und kontinuierliche Veröffentlichungen sorgen dafür, dass sein Name Jahr für Jahr enorme Einnahmen generiert. Im Jahr 2024 unternahm der Nachlass einen wichtigen Schritt, indem er die Hälfte seines Musikkatalogs, einschließlich der Verlagsrechte und der Masterbänder, für rund 600 Millionen Dollar an die Sony Music Group verkaufte. Der Deal bewertet Jacksons gesamten Musikkatalog mit über 1,2 Milliarden Dollar und sichert ihm damit seinen Platz als profitabelster Künstlernachlass aller Zeiten.