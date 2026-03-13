Die Oscars sind bekannt für ihre schockierenden Überraschungen und unerwarteten Wendungen. Viele Momente der Zeremonie haben das Publikum verblüfft und sind in die Hollywood-Geschichte eingegangen. Hier sind einige der überraschendsten Oscar-Gewinne aller Zeiten… Adrien Brody verblüffte die Zuschauer 2003, als er für seine Rolle in „Der Pianist“ den Oscar als Bester Hauptdarsteller gewann. Er setzte sich gegen Größen wie Jack Nicholson, Michael Caine, Nicolas Cage und den hochfavorisierten Daniel Day-Lewis durch. Mit 29 Jahren wurde Brody der jüngste Oscar-Gewinner in der Geschichte der Verleihung. Der Film sorgte an diesem Abend auch für weitere Überraschungen: Regisseur Roman Polanski gewann den Oscar für das Beste adaptierte Drehbuch. Bei der Oscarverleihung 1975 gewann Art Carney den Preis als Bester Hauptdarsteller für „Harry und Tonto“. Das Ergebnis überraschte viele Zuschauer, da man allgemein erwartet hatte, dass Al Pacino für seine legendäre Leistung in „Der Pate – Teil II“ gewinnen würde. Olivia Colman sorgte 2019 für eine große Überraschung, als sie den Oscar als Beste Hauptdarstellerin für „The Favourite“ gewann, obwohl viele vorausgesagt hatten, dass Glenn Close ihren ersten Oscar für „Die Frau des Prinzen“ gewinnen würde. Colmans emotionale und humorvolle Dankesrede wurde schnell zu einem der unvergesslichsten Momente des Abends. Die Oscarverleihung 2017 bot einen der dramatischsten Momente in der Geschichte der Preisverleihung. Faye Dunaway und Warren Beatty verkündeten fälschlicherweise „La La Land“ als Besten Film, bevor bekannt wurde, dass der wahre Gewinner „Moonlight“ war. Dies sorgte für eine der schockierendsten Wendungen, die die Preisverleihung je erlebt hat.