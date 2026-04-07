Es ist kein Geheimnis, dass Coachella jedes Jahr ein Staraufgebot anzieht, doch einige Promi-Momente auf dem Festival sorgten für mehr als nur Aufsehen in den sozialen Medien. Hier sind einige der meistdiskutierten Ereignisse der letzten Jahre von Coachella: 2022 sollte Kanye West als Headliner auftreten, sagte aber überraschend ab. Quellen zufolge hatte er weder geprobt noch sich vorbereitet, und selbst Travis Scott, der ihn auf der Bühne begleiten sollte, konnte den Auftritt nicht retten. The Weeknd sprang in letzter Minute ein, während West sich stillschweigend auf seine Gesundheit konzentrierte und sich Berichten zufolge in einer Luxusklinik einer Verhaltenstherapie unterzog. Auch Frank Ocean sorgte bei Coachella für Schlagzeilen, als er 2023 nach sieben Jahren Bühnenabstinenz zurückkehrte. Die Fans erwarteten seinen Auftritt sehnsüchtig, doch er kam eine Stunde zu spät und lieferte eine eher zurückhaltende Performance ab, größtenteils sitzend und vor den Fans verborgen. Später wurde bekannt, dass er eine Knöchelverletzung hatte und ihm die Ärzte zu einem einfacheren Programm rieten. Dann gab es den Moment im Jahr 2012, der das Publikum verblüffte: ein Hologramm des verstorbenen Tupac Shakur, der zusammen mit Snoop Dogg und Dr. Dre auftrat. Die Projektion war zwar technisch beeindruckend, doch die Fans waren gespalten. Einige fanden, sie würde Tupacs Vermächtnis nicht gerecht, andere empfanden das lebensechte 3D-Bild als verstörend. Und im Jahr 2025 löste das irische Rap-Trio Kneecap eine Debatte aus, indem es während seines Auftritts politische Botschaften projizierte, die ein „freies Palästina“ forderten und Israel des „Völkermords“ beschuldigten. Die Slogans wurden während der Performance auf der Leinwand eingeblendet. Ihr politischer Kommentar rief sowohl Kritik als auch Zustimmung hervor und führte sogar zu Fragen nach Zensur und Gegenreaktionen auf den offenen Aktivismus der Gruppe.