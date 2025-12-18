Jeden Dezember kehrt eine kleine Gruppe von Liedern zurück und erobert die Charts, Playlists und die Popkultur. Ihre außergewöhnlichen Verkaufszahlen beweisen, wie zeitlos Weihnachtsmusik wirklich ist. Wham!s „Last Christmas“ verkaufte sich weltweit rund 15,7 Millionen Mal. Geschrieben von George Michael in seinem Elternhaus, entwickelte sich der Song zu einem Weihnachtsklassiker, erreichte Jahrzehnte später endlich Platz eins der britischen Charts und ist seither jedes Jahr wieder ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Brenda Lees „Rockin’ Around the Christmas Tree“ verkaufte sich weltweit etwa 25 Millionen Mal. Aufgenommen, als Lee erst dreizehn Jahre alt war, brauchte der Song über sechzig Jahre, um in den USA die Spitze zu erreichen – ein Beweis für die anhaltende Kraft der Rock-'n'-Roll-Nostalgie. Tino Rossis „Petit Papa Noël“ verkaufte sich weltweit über 30 Millionen Mal, davon allein rund 5,7 Millionen Mal in Frankreich. Erstmals 1946 aufgenommen, wurde er zum Symbol der Nachkriegshoffnung und ist bis heute die meistverkaufte französischsprachige Single aller Zeiten. Bing Crosbys „Stille Nacht“ belegt mit über 30 Millionen verkauften Singles den dritten Platz. Seine besinnliche Aufnahme aus dem Jahr 1935 trug maßgeblich dazu bei, dass das Weihnachtslied zu einem weltweiten klassiker wurde. Crosbys „Weiße Weihnachten“ ist mit über 50 Millionen verkauften Einheiten weltweit der zweit meistverkaufte Weihnachtssong aller Zeiten. Seine warmherzige Botschaft machte es über Jahre hinweg zum Chartstürmer und zum Inbegriff der Weihnachtsmusik. Mariah Careys „All I Want for Christmas Is You“ ist mit über 50 Millionen verkauften Singles der meistverkaufte Weihnachtssong aller Zeiten. Dank Milliarden von Streams und wiederholten Nummer-eins-Platzierungen prägt er die moderne Weihnachtszeit.