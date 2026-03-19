Auch A-Prominente sind nicht vor Verbrechen sicher. Im Gegenteil, ihr Ruhm kann sie mitunter zur Zielscheibe machen. Werfen wir einen Blick auf einige der schockierendsten Einbrüche in Prominentenhäuser der letzten Jahre. Kim Kardashian wurde 2016 in Paris mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt. Diebe überwältigten sie im Badezimmer eines Privathauses und stahlen Schmuck im Wert von Millionen Dollar. Jahre später, während des Prozesses, erinnerte sich Kim an den Moment: „Ja, absolut. Ich dachte, ich würde sterben.“ Auch Rihanna wurde mehrfach Opfer von Einbrüchen. 2018 drang ein Unbekannter in ihr Haus in Los Angeles ein und blieb stundenlang darin, bevor er entdeckt wurde. Dies verdeutlicht, dass selbst die sichersten Villen nicht völlig sicher sind. Paris Hilton war ein Hauptopfer des sogenannten „Bling Rings“, einer Gruppe, die zwischen 2008 und 2009 für eine Reihe von Einbrüchen in Prominentenhäuser verantwortlich war, bei denen Wertgegenstände im Wert von Millionen Dollar gestohlen wurden. Die Gruppe inspirierte sogar Sofia Coppolas Film „The Bling Ring“ aus dem Jahr 2013, in dem Emma Watson eine Figur verkörperte, die auf einem der Einbrecher basierte. Auch Taylor Swift war mehreren Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt, darunter ein Vorfall im Jahr 2019, bei dem ein Mann in ihre New Yorker Wohnung einbrach, ihre Dusche benutzte und in ihrem Bett schlief, während sie abwesend war. Der Mann wurde später festgenommen. Berichten zufolge wurde in Brad Pitts Haus in Los Angeles eingebrochen, woraufhin vier Teenager festgenommen wurden. Dieser Fall spiegelt einen breiteren Trend organisierter Einbruchsbanden wider, die es auf Prominente abgesehen haben. Laut Strafverfolgungsbehörden werden diese Verbrechen oft sorgfältig geplant. Die Täter überwachen die Terminkalender und Social-Media-Aktivitäten der Prominenten, um herauszufinden, wann deren Häuser unbewohnt sind.