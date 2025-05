Der Countdown für das große Finale des Eurovision Song Contest 2025, das am 17. Mai um 21:00 Uhr in Basel, Schweiz, stattfindet, hat begonnen. Die Vorhersagen sind zwar keine Garantie für einen endgültigen Gewinner, dienen aber als „Thermometer“, um die Erwartungen der Öffentlichkeit und der Experten in der Jury zu messen. Hier sind die Top-Länder, die als Favoriten für den Sieg des europäischen Musikwettbewerbs gelten: Die schwedische Gruppe KAJ mit ihrer witzigen Interpretation von „Bara bada bastu“ führt die Wetten mit einer Siegchance von 41 % an. An zweiter Stelle liegt Österreich mit dem Song „Wasted Love“ des österreichischen Sängers JJ mit einer Gewinnchance von 19 %. An dritter Stelle liegt Frankreich mit einer Siegchance von 9 %. Die junge Louane wird „Maman“ singen, eine intime, minimalistische Ballade, die ihrer verstorbenen Mutter gewidmet ist und Gefühle von Liebe, Verlust und Dankbarkeit thematisiert. An vierter Stelle stehen die Niederlande mit einem emotionsgeladenen Auftritt von Claude, der mit seinem Lied „C'est la vie“ eine 5 %ige Chance haben soll, das Festival zu gewinnen. Den fünften Platz belegt die spanische Künstlerin Melody mit ihrem Lied „Esa Diva“. Ein Auftritt, bei dem sie durch ihre Stimmgewalt und ihr Charisma glänzt, mit einer theatralischen Inszenierung, die viele überraschen soll.