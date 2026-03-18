Drew Barrymore gilt heute als gefeierte Hollywood-Ikone, doch die Schauspielerin erlebte eine turbulente Kindheit im Rampenlicht. Bereits mit sieben Jahren wurde sie als Gertie in „E.T.“ berühmt, doch der frühe Ruhm brachte auch dunkle Herausforderungen mit sich. Wie sie in ihrer Autobiografie „Little Lost Girl“ schildert, begann Barrymore mit sieben Jahren Alkohol zu trinken. Mit elf Jahren griff sie, bedingt durch mangelnde elterliche Fürsorge und häufige Besuche in Clubs wie dem Studio 54, zu Marihuana. Die Situation spitzte sich mit 13 Jahren zu, als Barrymore eine schwere Kokainsucht entwickelte. Nach einem Selbstmordversuch ließ ihre Mutter sie für 18 Monate in eine psychiatrische Klinik einweisen – eine Erfahrung, die Barrymore später als das notwendige „Bootcamp“ bezeichnete, um wieder Disziplin zu erlangen. Mit 14 Jahren wurde sie erfolgreich von ihren Eltern für volljährig erklärt und ist seitdem vor dem Gesetz volljährig. Im Rückblick auf diese Jahre gab Barrymore zu: „Kokain erscheint mir im Moment wie mein schlimmster Albtraum.“ Obwohl sie in ihren Mid-Teens als „arbeitsunfähig“ galt, baute sie sich ein neues Leben auf und wurde zu einer erfolgreichen Produzentin und Unternehmerin. Heute betrachtet Barrymore ihre Therapie als entscheidenden Wendepunkt. Sie betont, dass Genesung ein lebenslanger Prozess ist und dass die Bitte um Hilfe die beste Entscheidung ihres Lebens war. Die 51-jährige Mutter zweier Töchter moderiert und produziert ihre Emmy-prämierte Talkshow „The Drew Barrymore Show“.