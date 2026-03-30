Hollywood-Freundschaften können genauso dramatisch sein wie Hollywood-Romanzen. Manche Bindungen überstehen das Rampenlicht, andere eher nicht. Werfen wir einen Blick auf einige der verrücktesten Freundschaftsbrüche von Prominenten. Kylie Jenner und Jordyn Woods waren einst unzertrennlich. Ihre Freundschaft endete 2019 nach einem Skandal um Jordyn und Tristan Thompson, der damals mit Kylies Schwester Khloé Kardashian zusammen war. Die beiden haben sich inzwischen wieder versöhnt und wurden 2023 sogar gemeinsam in Los Angeles gesehen. Fans hielten Taylor Swift und Karlie Kloss für beste Freundinnen, die füreinander bestimmt waren. Doch mit der Zeit wuchsen die Spannungen zwischen ihnen. Ihr Streit soll angeblich mit Kloss' beruflicher Beziehung zu Musikmanager Scooter Braun zusammenhängen, der 2019 kontrovers die Rechte an Swifts Musik erwarb. Swift soll sogar beide Hochzeiten des Models mit dem Geschäftsmann Josh Kushner in den Jahren 2018 und 2019 verpasst haben. Paris Hilton und Nicole Richie waren Anfang der 2000er-Jahre gemeinsam in der Reality-Show „The Simple Life“ zu sehen. Fans waren schockiert, als ihre Freundschaft 2005 angeblich wegen eines Verrats endete, woraufhin Hilton den berühmten Satz sagte: „Nicole weiß, was sie getan hat.“ Hilton behauptete später, die Medien hätten ein Drama inszeniert, das gar nicht existierte, doch der Streit war real genug, dass die beiden die vierte Staffel der Erfolgsshow getrennt drehten. Glücklicherweise haben sie sich inzwischen wieder versöhnt und scheinen enger denn je zu sein. Richie war sogar auf Hiltons Hochzeit mit Carter Reum im Jahr 2021 anwesend. Selena Gomez und Demi Lovato lernten sich als Kinder am Set von „Barney & Friends“ kennen. Die Disney-Channel-Stars spielten sogar gemeinsam im Film „Princess Protection Program“ von 2009 mit, doch ihre langjährige Freundschaft war bekanntermaßen turbulent. Nachdem sie sich jahrelang immer wieder aus dem Weg gegangen waren, bestätigte Lovato 2020, dass die beiden „keine Freundinnen“ seien, betonte aber gleichzeitig, dass sie einander immer noch sehr mögen und es keinen Groll gebe.