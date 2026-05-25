Wenn uns die Geschichte eines gelehrt hat, dann, dass die American Music Awards immer wieder für unvergessliche Momente sorgen. Von schockierenden Reden über modische Fehltritte bis hin zu Auftritten, die heftige Kritik auslösten – die Show war noch nie frei von Kontroversen. Katy Perry geriet nach ihrem Auftritt mit „Unconditionally“ im Jahr 2013 in die Kritik, da viele Zuschauer ihr kulturelle Unsensibilität vorwarfen. In einem von Geishas inspirierten Kimono und mit weißem Make-up performte Perry vor einer Kulisse, die einen Shinto-Schrein darstellte, während Tänzerinnen Fächer und Regenschirme über die Bühne wirbelten. Kritiker zerrissen den Auftritt online und warfen Perry vor, sich schädlicher Stereotype bedient und japanische Kultur angeeignet zu haben. Einer der peinlichsten Momente in der Geschichte der AMAs ereignete sich 1996, als Garth Brooks seinen Preis als Künstler des Jahres ablehnte. Während seiner Dankesrede schockierte Brooks das Publikum, indem er die Trophäe auf der Bühne zurückließ und darauf bestand, dass andere Künstler sie mehr verdient hätten. Später verriet er, dass er der Meinung war, Hootie & the Blowfish hätten den Preis verdient gehabt. Dann war da noch Pat Boones bizarrer Auftritt 1997 an der Seite von Schockrocker Alice Cooper. Um sein Album mit Heavy-Metal-Coverversionen zu bewerben, betrat Boone die Bühne in freizügiger Lederkleidung und einem mit Nieten besetzten Hundehalsband. Der Stunt führte Berichten zufolge zu einer vorübergehenden Suspendierung seiner Show beim Trinity Broadcasting Network und schockierte die Zuschauer. Natürlich wäre keine AMA-Liste vollständig ohne Britney Spears und Justin Timberlakes Partner-Denim-Looks bei der Verleihung 2001. Die Komplett-Denim-Outfits wurden aus den falschen Gründen sofort zu Popkultur-Legenden und sind mit der Zeit irgendwie noch ikonischer geworden. Der Stunt inspirierte sogar Katy Perry und Riff Raff, 13 Jahre später bei den MTV Video Music Awards denselben Look zu kopieren.