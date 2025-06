Im Jahr 2025 feierte Donatella Versace ihren 70. Geburtstag und eine Karriere, die von Kreativität, Widerstandsfähigkeit und Macht in der Modewelt geprägt ist. Hier sind einige interessante Fakten über Donatella Versace, die ein wenig mehr über diese ikonische Frau verraten: Donatella trat 1982 als Vizepräsidentin in das Familienunternehmen ein und baute gemeinsam mit ihrem Bruder Gianni die Marke auf. Nach der Ermordung ihres Bruders im Jahr 1997 übernahm sie die Leitung von Versace und stand unter enormem Druck, das Familienerbe und den Erfolg der Marke zu erhalten. Seit ihrer Übernahme hat sie die Marke zu einem weltweiten Maßstab für Luxus, Kühnheit und Innovation gemacht. Sie sorgte dafür, dass Versace weiterhin relevant blieb, und erweiterte die Marke durch Parfümlinien, Accessoires und Partnerschaften, die eine Vielzahl von Zielgruppen ansprechen. Versace wurde im April 2025 an die Prada-Gruppe verkauft, die die Übernahme der Marke für 1,375 Milliarden Dollar ankündigte. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen sein wird. Donatella hat eine enge Beziehung zu mehreren internationalen Stars wie Madonna, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Beyoncé und Kim Kardashian, die häufig ihre Kreationen tragen. Neben der Mode ist Donatella eine leidenschaftliche Liebhaberin von Luxusautos und Geschwindigkeit, die man oft auf Auto-Veranstaltungen sieht. Donatella wurde bereits im Fernsehen porträtiert, etwa in der 2018 ausgestrahlten Serie „American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace“, gespielt von Penélope Cruz, die für ihre Darstellung viel Lob erhielt.