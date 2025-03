Drake hat iHeartMedia aus seiner Klage gegen die Universal Music Group (UMG) in Texas herausgenommen, bei der es um angebliche „verdeckte Zahlungen“ für die Bewerbung von Kendrick Lamars Diss-Track „Not Like Us“ ging. Aus einer kürzlich eingereichten Gerichtsakte geht hervor, dass Drake und iHeart eine „gütliche Einigung“ ohne finanziellen Ausgleich erzielt haben. In der ursprünglich im November 2024 eingereichten Petition beschuldigte Drake die UMG, iHeartRadio in einem „Pay-to-Play-Schema“ benutzt zu haben, um „Not Like Us“ künstlich im Rundfunk zu verbreiten. iHeartMedia erklärte, Drake habe die Klage fallen gelassen, nachdem er Dokumente eingesehen hatte, die bewiesen, dass das Unternehmen nicht beteiligt war. Drakes Rechtsstreit mit UMG geht jedoch weiter. Er beschuldigt nicht mehr die Radiosender, unfaire Praktiken angewandt zu haben, sondern verklagt UMG wegen Verleumdung und behauptet, dass UMG wissentlich für den Song „Not Like Us“ geworben hat, in dem er des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt wird. In seiner Klage argumentiert er, dass UMG die Veröffentlichung des Songs hätte verhindern oder den Inhalt bearbeiten können, ihn aber stattdessen ausgenutzt hat, um seinen Ruf zu schädigen. Der Streit eskalierte, als Drake UMG beschuldigte, während Lamars Super-Bowl-Halbzeitshow, die von über 133 Millionen Menschen gesehen wurde, verleumderische Inhalte zu verbreiten. UMG hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und bezeichnete sie als Versuch, „künstlerische Äußerungen zum Schweigen zu bringen“. Eine Vorverhandlungskonferenz für Drakes Verleumdungsklage ist für den 2. April angesetzt. UMG hat einen Aufschub beantragt, um die Klage abzuweisen.