Drake hat 63 potenzielle Zeugen in seiner Verleumdungsklage gegen die Universal Music Group (UMG) wegen Kendrick Lamars Diss-Track „Not Like Us“ aufgelistet. Auf der Liste stehen hochrangige UMG-Führungskräfte und wichtige Akteure der Musikindustrie, aber ihre Aufnahme garantiert nicht, dass sie aussagen werden. Drake beschuldigt die UMG, der sein und Lamars Label gehört, Bots eingesetzt zu haben, um die Verkaufszahlen des Tracks zu steigern, in dem er als „zertifizierter Pädophiler“ bezeichnet wird. UMG sagt, die Vorwürfe seien „unbegründet“. Auf Drakes Zeugenliste stehen UMG-CEO Lucian Grainge, Interscope-CEO John Janick, die Republic-Mitbegründer Avery und Monte Lipman sowie der Chef der Publishing Group Jody Gerson. Außerdem werden Lamars Manager Anthony Saleh, der ehemalige Präsident von Top Dawg Entertainment, Dave Free, und Unternehmen genannt, die an Lamars Super Bowl-Halbzeitshow 2025 beteiligt waren. Drake fordert auch Informationen von Spotify, Apple Music, TikTok, YouTube, NFL, Fox, Roc Nation und der Recording Academy, die alle angeblich für den Track geworben oder ihn vorgestellt haben sollen. Lamar selbst wird in Drakes Klageschrift nicht genannt, aber die kürzere Zeugenliste von UMG, die nur neun Namen umfasst, enthält ihn. Es wird erwartet, dass ein Richter bald über UMGs Antrag auf Abweisung der Klage entscheiden wird, und beide Seiten haben eine Stellungnahme abgelehnt.