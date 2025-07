Fünf Monate nach der Verschiebung hat Drake seine Ozeanien-Tour offiziell abgesagt, die seine erste Reise nach Australien und Neuseeland seit 2017 gewesen wäre. Die „Anita Max Win”-Tour begann im Februar 2025 mit ausverkauften Mehrfachkonzerten in Perth, Melbourne, Sydney und Brisbane. Am 26. Februar wurden die verbleibenden Konzerte in Brisbane und zwei Konzerte in Auckland, Neuseeland, aufgrund eines „Terminkonflikts” verschoben, wobei eine Neuplanung vorgesehen war. Bis zum 29. Juli gab es keine weiteren Neuigkeiten, dann wurden die Ticketinhaber über die vollständige Absage informiert. „Eine Neuplanung innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens war nicht möglich”, erklärte Live Nation Australia in einer Stellungnahme und fügte hinzu, dass Drake „weiterhin entschlossen ist, zurückzukehren”. Einige Fans äußerten sich frustriert über das lange Schweigen. „Ich habe JAHRE darauf gewartet, Drake live zu sehen, und jetzt sagt er ab”, schrieb ein enttäuschter Ticketinhaber auf X. Drake nahm im Juli seine Live-Auftritte mit seiner „$ome $pecial $hows“-Tour durch Großbritannien zusammen mit PARTYNEXTDOOR wieder auf. Der Rapper hat kürzlich ein Konzert in Manchester unter Berufung auf „Reiselogistik“ verschoben, was die wachsende Liste organisatorischer Probleme im Zusammenhang mit Drakes Tournee weiter verlängert.