Drake schenkte einem Fan, der einen ihm zu Ehren veranstalteten Wettbewerb in Toronto gewonnen hatte, 10.000 Dollar. Drake hörte angeblich von dem Wettbewerb, der von der Casuals Bakery organisiert wurde, und meldete sich bei den Organisatoren mit den Worten: „Ich steuere 10 Bands (10.000 Dollar) zum Look-alike-Wettbewerb bei“. Der Rapper nahm zwar nicht an dem Wettbewerb teil, teilte aber von Fans gefilmtes Material auf seinen Instagram-Stories und betitelte die Beiträge mit mehreren Freudentränen-Emojis und „Ich liebe diese Stadt“. Die 21-jährige Gewinnerin des Wettbewerbs, Makayla Chambers, sagte: „Es fühlt sich großartig an, als hätte ich es geschafft“. Auch andere Prominente haben zu ihren Ehren Lookalike-Wettbewerbe veranstaltet, darunter Timothée Chalamet, der an seinem Lookalike-Wettbewerb in New York teilnahm. Drake verbrachte einen Großteil des Jahres damit, sich mit Kendrick Lamar zu streiten, wobei die beiden mehrere gegeneinander gerichtete Disses veröffentlichten.