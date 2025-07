Das Konzert von Drake in Manchester wurde wegen „unvorhergesehener Fährfahrpläne und Reiselogistik“ verschoben, wie der Veranstaltungsort Co-op Live mitteilte. Das Konzert, das ursprünglich als drittes von drei Konzerten geplant war, wird nun am 5. August nachgeholt: „Es wird eine unvergessliche Nacht werden“, versprach der Veranstalter. Tickets für den ursprünglichen Termin behalten ihre Gültigkeit. Drake wird nun an zwei Abenden in Manchester auftreten, am 4. und 5. August, nach einem Zwischenstopp in Amsterdam. Viele Fans waren von der Entscheidung verwirrt, einer schrieb auf X: „F**k Drake. Sagt eine Show einen Tag vorher ab... obwohl er die letzten beiden Abende in Manchester war“. Die Auftritte sind Teil seiner Sommertour „$ome $pecial $hows 4 UK“ mit PARTYNEXTDOOR, die nach der Veröffentlichung ihres gemeinsamen Albums „$ome $exy $ongs 4 U“ stattfindet. Das Album erreichte Platz 1 der Billboard 200 und Platz 3 der UK-Albumcharts und ist damit Drakes 14. Kürzlich stellte Drake einen neuen Track mit dem Titel „Which One“ mit Central Cee in einem Stream auf seinem YouTube-Kanal vor, der seinem nächsten Projekt „Iceman“ gewidmet ist.