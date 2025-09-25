Dunja Hayali wurde 1974 in Datteln, Nordrhein-Westfalen, geboren und studierte Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Deutschen Sporthochschule Köln. Nach ersten journalistischen Tätigkeiten bei regionalen Radio- und TV-Sendern ist sie seit 2007 in verschiedenen ZDF-Sendungen zu sehen – dabei nicht immer unumstritten. Für ihr Engagement gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit erhielt Hayali im Jahr 2018 das Bundesverdienstkreuz.