Gina Carano, ehemalige Darstellerin in „The Mandalorian“, hat sich mit Disney und Lucasfilm über ihre Entlassung aus der erfolgreichen Disney+-Serie im Jahr 2021 geeinigt. Carano wurde entlassen, nachdem sie in sozialen Medien Beiträge geteilt hatte, in denen sie sich über Transgender-Rechte lustig machte, COVID-19-Maßnahmen kritisierte und die Ergebnisse der Wahl 2020 in Frage stellte. Anschließend verglich sie die Behandlung von Konservativen mit der von Juden während des Holocaust. Im Februar 2024 reichte sie eine Klage ein, in der sie behauptete, sie sei entlassen worden, weil sie sich geweigert habe, sich einer „Online-Mobbing-Meute“ anzuschließen, die eine extrem progressive Ideologie vertrete. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass Carano und die Unternehmen einen gemeinsamen Antrag auf Abweisung der Klage mit Rechtskraft gestellt haben, um eine erneute Klageerhebung zu verhindern. Carano bezeichnete die Einigung als „das beste Ergebnis für alle Beteiligten” und äußerte die Hoffnung, dass die Vereinbarung „ein wenig Heilung bringen” werde. Sie freue sich auf ihren nächsten Lebensabschnitt. Lucasfilm lobte ihre Professionalität und deutete eine zukünftige Zusammenarbeit an, indem es erklärte, man freue sich darauf, „in naher Zukunft Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu finden”. Disney hatte zuvor argumentiert, es habe ein verfassungsmäßiges Recht, sich von Caranos Äußerungen zu distanzieren.