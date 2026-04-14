Justin Bieber erlebte einen rasanten Aufstieg zum Ruhm und entwickelte sich vom Jungen aus einer Kleinstadt zu einem der größten Popstars der Welt. Geboren 1994 im Südwesten Ontarios, zeigte Bieber schon früh musikalisches Talent. Er lernte mehrere Instrumente zu spielen und trat oft als Straßenmusiker in seiner Heimatstadt Stratford auf, um für jeden zu spielen, der stehen blieb und zuhörte. Sein großer Durchbruch kam, als seine Mutter begann, Videos von ihm beim Singen auf YouTube hochzuladen. Diese Videos erregten die Aufmerksamkeit von Manager Scooter Braun, der Bieber später dem Popstar Usher vorstellte. Kurze Zeit später unterschrieb Bieber mit nur 14 Jahren einen Plattenvertrag und zog in die Vereinigten Staaten, um sich ganz der Musik zu widmen. 2010 war sein Debütalbum „My World“ ein Riesenerfolg und katapultierte ihn quasi über Nacht in den Superstar-Status. Doch mit diesem Ruhm kam auch die ständige Aufmerksamkeit. Während Bieber im Rampenlicht aufwuchs, wurden sowohl seine Karriere als auch sein Privatleben genauestens unter die Lupe genommen. In den folgenden Jahren hatte Bieber mit mehreren rechtlichen Problemen zu kämpfen. 2014 wurde er nach einer Anklage wegen Vandalismus in Kalifornien zu Sozialstunden und Bewährung verurteilt. Im darauffolgenden Jahr bekannte er sich in Kanada der Körperverletzung und fahrlässigen Fahrweise schuldig. Ab 2015 begann Bieber, sein Image zu verändern. Sein Album „Purpose“ markierte ein fulminantes Comeback mit Hits wie „What Do You Mean?“, „Sorry“ und „Love Yourself“. Das Album definierte seinen Sound neu und etablierte ihn wieder als eine der führenden Figuren der Popmusik. In den letzten Jahren hat sich Bieber vom ständigen Tournee- und Rampenlichtleben zurückgezogen. Nach gesundheitlichen Problemen und einer Auszeit von großen Auftritten konzentrierte er sich mehr auf sein Privatleben, insbesondere auf seine Ehe mit Hailey Baldwin, und wählt seine Rückkehr zur Musik sorgfältiger aus.