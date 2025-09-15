Bei den diesjährigen Emmys nutzten mehrere Stars die Bühne, um gegen Israels Krieg im Gazastreifen zu protestieren und forderten in Reden und durch modische Statements einen Waffenstillstand. Hannah Einbinder, die als „Beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie für „Hacks” ausgezeichnet wurde, trug eine rote „Artists4Ceasefire”-Anstecknadel – ebenso wie Ruth Negga und Chris Perfetti. Auch die „White Lotus”-Darstellerinnen Aimee Lou Wood und Natasha Rothwell trugen das Abzeichen, das eine „sofortige Deeskalation und einen Waffenstillstand in Gaza und Israel“ fordert. Megan Stalter aus „Hacks” trug eine Handtasche, auf die mit Filzstift „Ceasefire!“ (Waffenstillstand) geschrieben war – sie schloss sich damit dem Protest anderer Künstler an. Einbinder beendete ihre Dankesrede mit den Worten: „Go birds, f*** ICE und Free Palestine“, bevor sie mit Musik von der Bühne geleitet wurde. Im Backstage-Interview sagte Einbinder: „Ich sehe es als meine Pflicht als jüdische Person, zwischen Juden und dem Staat Israel zu unterscheiden.“ Javier Bardem, der für „Monsters” nominiert war, trug zur Preisverleihung ein Keffiyeh-Tuch und sagte gegenüber Medien: „Ich kann nicht mit jemandem arbeiten, der den Völkermord rechtfertigt oder unterstützt.“ Bardem und Einbinder hatten sich kürzlich Tausenden angeschlossen und den Aufruf „Film Workers for Palestine” unterzeichnet. Darin verpflichten sie sich, nicht mit israelischen Filminstitutionen zusammenzuarbeiten.