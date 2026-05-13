Stephen Colbert ist vor allem für seinen scharfen Verstand und sein Talent bekannt, das Chaos des Alltags in Komik zu verwandeln. Doch hinter dem Moderatorenpult der „Late Show“ verbirgt sich ein Leben, das von tiefem Verlust und persönlichen Kämpfen geprägt ist. Colbert wuchs in einer großen katholischen Familie auf, doch seine Kindheit wurde jäh unterbrochen, als er erst zehn Jahre alt war. 1974 forderte ein verheerender Flugzeugabsturz das Leben seines Vaters, James William Colbert Jr., und zweier seiner Brüder, Peter und Paul. Diese Tragödie wurde zu einem prägenden Moment in seinem Leben. „An dem Tag ihres Todes klafft eine große Lücke in meiner Erinnerung. Alles davor hat einen seltsamen, gespenstischen Beigeschmack“, sagte Colbert 2019 in einem Interview mit Anderson Cooper und reflektierte darüber, wie der Verlust seine Kindheit veränderte. Im Laufe seiner Entwicklung hatte Colbert auch mit emotionalen und psychischen Problemen zu kämpfen, darunter Phasen schwerer Angstzustände und Panikattacken. In einem Interview mit dem Rolling Stone im Jahr 2018 sprach er offen darüber, wie beruflicher Stress kurz nach seiner Hochzeit mit Evelyn McGee Colbert im Jahr 1993 zu einem Nervenzusammenbruch geführt hatte. 2024 musste Colbert einen weiteren persönlichen Verlust verkraften, als seine langjährige Assistentin Amy Cole im Alter von 53 Jahren nach einem Kampf gegen Krebs starb. Er würdigte sie in seiner Emmy-Dankesrede im Jahr 2025. Trotz dieser Schicksalsschläge fand Colbert in seiner Familie und seiner Karriere Halt. Gemeinsam mit seiner Frau zog er drei Kinder groß: Madeleine, Peter und John. Mit „The Late Show“ und „The Colbert Report“ avancierte er zu einem der erfolgreichsten Talkshow-Moderatoren Amerikas. Colbert trat sogar als Korrespondent in der Parodie-Nachrichtensendung „The Daily Show“ auf. Leider gab CBS im Jahr 2025 bekannt, dass „The Late Show“ aus finanziellen Gründen im Mai 2026 eingestellt wird. Viele Fans glauben jedoch, dass Colberts frühere Kritik und seine häufige Satire auf US-Präsident Donald Trump die Entscheidung beeinflusst haben. In einem Interview mit Jimmy Kimmel sprach Colbert kürzlich darüber, wie er seinen Mitarbeitern die Absetzung seiner Sendung mitteilen musste, und gab zu: „Wenn ich in mein Büro komme, ist mein Hemd schweißnass.“