Der Social-Media-Persönlichkeit „Liver King“, die mit bürgerlichem Namen Brian Johnson heißt, wurde eine einstweilige Verfügung auferlegt, weil sie angeblich „terroristische Drohungen“ gegen den Podcaster/Comedian Joe Rogan ausgesprochen hat. Johnson, der in Austin verhaftet und in das Travis County Gefängnis gebracht wurde, wurde gegen eine Kaution von 20.000 Dollar freigelassen. In den Gerichtsunterlagen von Travis County wurde bestätigt, dass Johnson sich mindestens 180 Meter von Rogan und seiner Familie entfernt aufhalten und sich unverzüglich einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen muss. Dies geht auf Posts von Johnson auf Instagram zurück, in denen er Rogan mit den Worten „Mann gegen Mann, ich kämpfe mit dir“ drohte und später erklärte, er sei „bereit zu sterben“. Nach seiner Freilassung äußerte sich Johnson in den sozialen Medien zu der Verhaftung und erklärte, er habe nur „einen liebevollen Kampf“ austragen wollen, aber er sehe sich nun „tiefergehenden Drohungen“ gegenüber. Nach den anfänglichen Drohungen stellte die Polizei fest, dass Johnson nach Austin, Texas, reiste, wo Rogan ansässig ist, und der Comedian wurde kontaktiert und bestätigte, dass er sich durch die Posts bedroht fühlte. Rogan hatte Johnson zuvor in seinem Podcast „The Joe Rogan Experience“ wegen seiner Lügen über seinen Steroidkonsum angeprangert. Das war, bevor der Influencer die Tat im Jahr 2022 öffentlich zugab.