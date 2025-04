Ella Langley führt die Liste der Nominierten für die Academy of Country Music Awards 2025 mit acht Nominierungen an, darunter als Künstlerin des Jahres und als neue Künstlerin. Langley ist zum ersten Mal nominiert, wobei sechs ihrer Nominierungen auf ihren Hit 'You Look Like You Love Me' mit Riley Green zurückzuführen sind. Keine Nominierungen gab es für Beyoncés „Cowboy Carter“, das kürzlich den Grammy für das Album des Jahres und das Country-Album des Jahres gewann. Miranda Lamberts 'Postcards from Texas' wurde ebenfalls nicht nominiert, während Cody Johnson, Lainey Wilson und Morgan Wallen mit jeweils sieben Nominierungen dicht hinter Langley liegen. Chris Stapleton erhielt sechs Nominierungen, während Riley Green und Post Malone jeweils fünf erhalten haben. Kelsea Ballerini, Luke Combs und Jelly Roll sind ebenfalls im Rennen um den prestigeträchtigen Preis für den Entertainer des Jahres. Langley ist unter anderem für die Single des Jahres, den Song des Jahres und das visuelle Medium des Jahres für 'You Look Like You Love Me' nominiert. In der Kategorie 'Single des Jahres' hat Langley mit dem Hit 'A Bar Song (Tipsy)' von Shaboozey harte Konkurrenz. Neben Langley sind auch Gavin Adcock, Dasha, Jessie Murph, Shaboozey und Zach Top zum ersten Mal nominiert. Die ACM Awards 2025 finden am 8. Mai im Ford Center in Frisco, Texas, statt, und Reba McEntire wird wieder als Moderatorin durch die Veranstaltung führen. Die Preisverleihung wird ab 2 Uhr morgens deutscher Zeit live auf Prime Video und dem Amazon Music Channel auf Twitch gestreamt.