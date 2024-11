Elon Musk hat sich kürzlich zu den Äußerungen von „SNL“-Darstellerin Chloe Fineman geäußert, die behauptete, dass sie bei seiner Moderation der Show im Jahr 2021 aufgrund der stressigen Atmosphäre weinen musste. Musk räumte vor kurzem ein, dass die Show eine große Herausforderung gewesen sei. Er habe sich noch bei der letzten Probe Sorgen gemacht, dass die Show „unlustig“ sei. „Ehrlich gesagt war es nur am Donnerstag vor dem Samstag so, dass KEINER der Sketche Lacher hervorrief“, schrieb Musk in einem Beitrag auf X. Fineman verriet in einem inzwischen gelöschten Video auf TikTok, dass Musk sie zu Tränen rührte, nachdem er ihre Sketche als nicht lustig bezeichnet hatte. „Ich war so aufgeregt, dass ich reinkam und fragte, ob Sie irgendwelche Fragen hätten, und Sie starrten mich an, als würden Sie mich bei Tesla feuern, und sagten: 'Das ist nicht lustig'“, so Fineman. Finemans Sketch wurde schließlich ausgestrahlt, und sie gab zu, dass der Tesla-Gründer darin „wirklich witzig“ war, aber er sollte ein paar „Manieren“ zeigen.