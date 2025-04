Sänger Elton John hat enthüllt, dass er seit Juli nichts mehr sehen kann, nachdem eine Augeninfektion ihm „nur noch eine eingeschränkte Sicht auf einem Auge“ beschert hat. Im September 2024 teilte der 78-Jährige auf Instagram mit, dass er an einer „schweren Augeninfektion“ leide, deren Genesung „einige Zeit“ in Anspruch nehmen werde. In einem Interview mit der Londoner Times sagte der britische Superstar, dass sein Sehverlust eine Menge Stress verursacht und ihn „emotional“ macht. „Ich kann meine Jungs nicht mehr Rugby und Fußball spielen sehen, und es war eine sehr stressige Zeit, weil ich es gewohnt bin, alles aufzusaugen. Man wird emotional, aber man muss sich daran gewöhnen, denn ich habe Glück, dass ich das Leben habe, das ich habe; ich habe immer noch meine wunderbare Familie, und ich kann immer noch etwas auf [meinem linken Auge] sehen. Also sagt man sich: 'Mach einfach weiter'“, so der Sänger. Im November 2024 enthüllte John, dass die Infektion, die er sich während seines Aufenthalts in Südfrankreich zugezogen hatte, seine Fähigkeit, Musik zu machen, beeinträchtigen könnte, so dass er sich „festgefahren“ fühlt. Trotz seiner Probleme mit der Sehkraft hat er kürzlich ein gemeinsames Album mit der Sängerin Brandi Carlile mit dem Titel 'Who Believes In Angels?' veröffentlicht. Carlile und John arbeiteten zusammen mit dem Produzenten Andrew Watt und dem Songwriter Bernie Taupin an dem Album, wobei der Sänger zugab, dass sie „nicht alle einer Meinung waren“. John gab zu, dass er das Album aufgrund von Müdigkeit fast aufgegeben hätte und sagte, dass er zu dieser Zeit Gefühle von „Angst“ und „Selbstzweifel“ hatte. John und Carlile haben kürzlich beide ihr neues Album in London vorgestellt, obwohl er im Juli 2023 angekündigt hatte, sich vom Touren zurückzuziehen.