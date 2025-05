Elton John, Dua Lipa, Coldplay und andere haben einen Brief unterzeichnet, in dem der britische Premierminister Keir Starmer aufgefordert wird, die Urheberrechtsgesetze vor dem Missbrauch durch KI zu schützen. „Wir [...] haben diesen Brief unterschrieben und an den Premierminister geschickt, um ihn zu bitten, die Regierung zu unterstützen“, schrieb Elton John in den sozialen Medien. Über 400 Künstler, darunter Paul McCartney, Dua Lipa und Robbie Williams, haben den Brief unterzeichnet und fordern einen stärkeren Schutz für kreative Arbeit. McCartney sagte der BBC, dass es die Aufgabe der Regierung sei, „junge Menschen zu schützen“, damit sie „die Welt mit wunderbarer Kunst bereichern können“. „Kreative Urheberrechte sind das Lebenselixier der Kreativindustrie“, heißt es in dem Brief, der die moralische und wirtschaftliche Bedeutung des Urheberrechts in Großbritannien hervorhebt. Das Schreiben unterstützt das Gesetz über die Nutzung und den Zugang zu Daten (Data (Use and Access) Bill), das KI-Unternehmen dazu verpflichten würde, offenzulegen, wenn sie urheberrechtlich geschützte Werke für Schulungszwecke verwenden. Dem Schreiben zufolge würde das Gesetz „Transparenz in den Mittelpunkt des Urheberrechts stellen“ und von Menschen geschaffene Inhalte in Zukunft schützen.