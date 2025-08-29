Emma Heming Willis hat sich fast drei Jahre nach der Diagnose zu Bruce Willis' Kampf gegen Demenz geäußert. Die Familie des Schauspielers gab im Februar 2023 bekannt, dass er an frontotemporaler Demenz (FTD) leidet, einer Erkrankung, die die Kommunikation und das Verhalten beeinträchtigt. In einer neuen ABC-Sondersendung mit Diane Sawyer sagte Heming Willis, dass ihr Mann körperlich weiterhin gesund sei, aber geistig zu kämpfen habe: „Bruce ist immer noch sehr mobil ... nur sein Gehirn lässt ihn im Stich.“ Sie erklärte, dass seine Sprache nachlasse, aber die Familie habe sich mit neuen Kommunikationswegen darauf eingestellt. Obwohl es nur noch selten Momente gibt, in denen er sein altes Ich zeigt, schätzt sie diese umso mehr: „Manchmal sieht man dieses Funkeln in seinen Augen oder dieses Lächeln ... Aber ich bin dankbar, dass mein Mann immer noch sehr präsent ist.“ Heming Willis hat eine Autobiografie mit dem Titel „The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path“ geschrieben, die von ihren Erfahrungen als seine Pflegekraft inspiriert ist. Willis und Heming Willis sind seit 14 Jahren verheiratet und haben zwei Töchter, Mabel (13) und Evelyn (11). Er hat außerdem drei erwachsene Töchter mit seiner Ex-Frau Demi Moore: Rumer, Scout und Tallulah. „Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey“ wird auf ABC ausgestrahlt und auf Disney+ und Hulu gestreamt.